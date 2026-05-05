Il Villarreal ringrazia Marcelino ‘dal profondo del cuore’ come confermato dall’uscita dell’allenatore

Il Villarreal ha annunciato ufficialmente che l’allenatore Marcelino lascerà il club alla fine di questa stagione. L’uscita dell’allenatore è stata comunicata attraverso un messaggio in cui la società esprime gratitudine e ringrazia Marcelino “dal profondo del cuore”. La decisione è stata resa nota in seguito alla conclusione del rapporto tra le parti.

2026-05-04 17:51:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Villarreal ha confermato che l’allenatore Marcelino lascerà il club a fine stagione. Marcelino è subentrato per un secondo periodo alla guida nel novembre 2023 e ha riscosso un grande successo con il Sottomarino Giallo. Li ha portati alla qualificazione alla Champions League la scorsa stagione e ha compiuto quell’impresa anche questa stagione, con il Villarreal terzo nella Liga con quattro partite da giocare. “Il Villarreal CF e Marcelino Garcia Toral si separeranno al termine della stagione in corso. L’allenatore...🔗 Leggi su Justcalcio.com

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