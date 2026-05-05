Il teatro incontra la giustizia Al via il festival ’Lunae’

È iniziato il festival ’Lunae’, un evento che unisce il mondo del teatro e quello della giustizia. La manifestazione coinvolge le ragazze dell’Ipm, creando uno spazio di confronto tra due realtà che di solito non si incrociano. La programmazione prevede spettacoli e iniziative che mirano a mettere in relazione questi ambiti, offrendo a pubblico e partecipanti l’opportunità di condividere esperienze e punti di vista diversi.

Il teatro incontra la giustizia con le ragazze dell’Ipm: un ponte teso tra mondi che di solito non si incontrano. Da domani fino a sabato la città si trasforma in un laboratorio vivo di creatività e dialogo grazie a Lunae 2026 – Scuola di Primavera di teatro e mediazione, un programma che intreccia spettacoli, formazione, pratiche riparative e partecipazione civica. Al centro della rassegna brilla ’Angeli Funamboli’, la nuova produzione diretta da Paolo Billi e costruita insieme alle ragazze dell’ Istituto Penale Minorile di Pontremoli: un percorso che, prima ancora di essere teatro, è stato ascolto, fiducia, movimento, parola condivisa. Il progetto nasce da mesi di lavoro silenzioso e intenso: esercizi di equilibrio, scritture collettive, prove che hanno trasformato la scena in un luogo di possibilità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il teatro incontra la giustizia. Al via il festival ’Lunae’ Mocked on a dating show, the country girl is a Kung Fu master spoiled by a top billionaire! Notizie correlate Al via il Festival “Contemporaneo Futuro” dall’ 8 al 12 aprile 2026 al Teatro India e al Teatro TorloniaTeatro India e Teatro Torlonia 8 – 12 aprile 2026 FESTIVAL CONTEMPORANEO FUTURO nuove generazioni VI edizione Il Festival del Teatro di Roma dedicato... Il teatro dei giovani torna protagonista a Crema: al via la Rassegna Concorso del “Franco Agostino Teatro Festival”Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.