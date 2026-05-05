Il tango sincronizza il cervello allo studio un device per lo sport

Uno studio recente ha dimostrato che il tango favorisce la sincronizzazione tra i cervelli di due persone, portandoli a muoversi come se fossero un’unica entità. Questa capacità è nota ai ballerini da tempo, ma ora la ricerca scientifica conferma questa connessione. Inoltre, si sta sviluppando un dispositivo che potrebbe essere utilizzato per promuovere questa attività durante l’attività sportiva.

I ballerini lo sanno da tempo, ma ora a dimostrarlo è la scienza: il tango permette di sincronizzare il cervello di due persone, che arrivano a muoversi come se fossero un’unica entità. “Quando balliamo, in effetti i nostri cervelli si accoppiano “, ha affermato Thiago Roque, dottorando presso l’Atlas Institute e responsabile del curioso studio. In pratica, “sincronizziamo i nostri cervelli attraverso il nostro comportamento”. L’esperimento tra danza e neuroscienze. A dimostrarlo è un esperimento unico: i ricercatori dell’University of Colorado at Boulder hanno applicato delle cuffie per l’elettroencefalogramma a coppie di ballerini di tango argentino, una danza sensuale in cui chi guida e chi segue si muovono insieme a formare complesse figure.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il tango sincronizza il cervello, allo studio un device per lo sport Notizie correlate Se la musica sincronizza il cervello, il neurologo e ‘l’effetto Sanremo’ La musica è una delle attività più complesse che il cervello umano possa elaborare. Leggi anche: Alzheimer, mangiare più carne può proteggere il cervello: lo studio