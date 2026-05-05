Il sindaco ha annunciato la sua intenzione di candidarsi nuovamente alle prossime elezioni comunali, previste per maggio 2027, dopo aver concluso il suo secondo mandato consecutivo tra un anno. Nel frattempo, sono state convocate le consultazioni per le elezioni amministrative nei comuni di Rivolta e Soncino, con le rispettive date di voto programmate a breve. La decisione del sindaco è stata comunicata ufficialmente, mettendo in atto le procedure di candidatura.

Roberto Barbaglio si ricandida. Il sindaco, che concluderà il secondo mandato consecutivo fra un anno, ha sciolto le ultime riserve e a maggio 2027 chiederà ai pianenghesi di guidare il Comune per un altro quinquennio. "La grandinata del luglio 2023 devastante per Pianengo – spiega Barbaglio – ha bloccato diversi investimenti e progetti comunali. Mi piacerebbe quindi proseguire per concludere il ciclo di opere che abbiamo iniziato". Chissà se alle prossime Amministrative ci sarà una lista alternativa alla Giunta uscente, che in questa consigliatura non ha un’opposizione. Barbaglio lo auspica: "Perché in democrazia – precisa – avere una maggioranza e un’opposizione che le faccia da stimolo è sempre un bene".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sindaco ha deciso: tenterà il bis. Intanto al voto Rivolta e Soncino

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