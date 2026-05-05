Dopo una giornata indossando calze strette o aderenti, è frequente notare sulla pelle un segno lasciato dal bordo delle calze. Questo segno può apparire come una linea rossa o una leggera infiammazione sulla pelle, spesso temporaneo. In alcuni casi, tali segni persistono più a lungo del normale o si accompagnano a sensazioni di fastidio. La presenza di queste tracce può essere legata a problemi di circolazione sanguigna o a condizioni mediche specifiche.

Quante volte ci sarà capitato di osservare il segno lasciato dalle calze, specialmente dopo averle indossate per un’intera giornata o perché molto strette e aderenti. Se in molti casi quel segno è soltanto dovuto alle cause appena menzionate, altre volte può essere un importante campanello d’allarme che riguarda anche il cuore. Le situazioni comuni. Iniziamo con il dire che non c’è assolutamente da preoccuparsi se si sta molte ore seduti nell’arco della giornata perché il lavoro lo impone. Al contrario, il segno sulle caviglie lasciato dai calzini può capitare quando si passano molte ore in piedi: questo perché il sangue tende ad accumularsi nelle gambe.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il segno lasciato dai calzini: ecco quando è un problema al cuore

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