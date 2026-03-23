Cassina de’ Pecchi (Milano) – La brutta notizia nel pomeriggio di domenica, se n’è andato don Massimo Donghi, 55 anni soltanto, fu parroco in città dal 2015 per dieci anni. Dal settembre 2024 era passato alla guida della Comunità Pastorale “Maria Regina del Rosario” a Limbiate. Nel 2025 aveva annunciato di avere un tumore. Una lunga malattia vissuta con dignità e raccontata senza filtri. In queste ore, il cordoglio scuote e unisce due comunità. Domani, martedì 24 marzo, alle 20.30, si terrà a Cassina de Pecchi un momento di preghiera e ricordo nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice. A Limbiate, mercoledì, sarà l’arcivescovo Mario Delpini ed officiare i funerali, fissati alle 16 nella chiesa di san Giorgio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto don Massimo Donghi, addio al parroco di cuore che ha lasciato un segno nella comunità

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