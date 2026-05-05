Il rischio incendi sta aumentando | dalla Regione in arrivo 3,5 milioni

L'Emilia-Romagna ha approvato un nuovo piano di prevenzione degli incendi, aggiornando quello precedente. Sono stati stanziati 3,5 milioni di euro destinati a interventi in sessanta Comuni dell’Appennino. L’obiettivo è rafforzare le misure di sicurezza contro il rischio di incendi in diverse zone della regione. I fondi saranno utilizzati per finanziare interventi specifici in queste aree.

L’Emilia-Romagna si dota di un nuovo piano per la prevenzione sugli incendi. Il piano precedente è stato aggiornato, e parallelamente sono stati disposti nuovi investimenti mirati per finanziare interventi in sessanta Comuni dell’Appennino con un investimento totale di 3,5 milioni di euro.Il.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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