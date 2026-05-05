Il rediconto della gestione Disavanzo quasi ripianato in anticipo sulle previsioni

Il rendiconto della gestione evidenzia un disavanzo quasi azzerato rispetto alle previsioni, grazie a interventi mirati che hanno portato a una riduzione del debito e al superamento del disavanzo di amministrazione. Questi risultati hanno permesso di rafforzare i servizi offerti alla comunità e di pianificare interventi futuri con maggiore stabilità finanziaria. I dati sono stati presentati in occasione dell’ultimo aggiornamento contabile dell’ente locale.

Riduzione del debito, superamento del disavanzo di amministrazione e rafforzamento dei servizi alla comunità. Questi i principali indicatori emersi dall’analisi del rendiconto di gestione, importante documento finanziario approvato dal consiglio comunale di Sarzana lo scorso 30 aprile. Ad illustrare la corposa pratica e a evidenziare al contempo "un quadro complessivo in netto miglioramento, con risultati significativi sul piano del risanamento finanziario e della capacità di investimento dell’ente" è stato il vicesindaco e assessore al bilancio Carlo Rampi. "Il dato più rilevante riguarda il rientro dal disavanzo di amministrazione, passato da oltre 2,1 milioni di euro nel 2023 a 306 mila euro nel 2025 – precisa l’assessore Rampi –.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il rediconto della gestione. Disavanzo quasi ripianato in anticipo sulle previsioni Notizie correlate Giappone, fioritura dei ciliegi in anticipo di cinque giorni sulle previsioni. Come funziona la cerimonia che stabilisce l’inizio della stagione dei sakuraIn genere sono puntuali come i treni giapponesi, ma quest’anno sono arrivati con ben cinque giorni di anticipo. Meteo, dalle nubi ad un anticipo di primavera: le previsioni della settimana per Monza e BrianzaSettimana dal meteo variabile quella che si prospetta per la provincia di Monza e Brianza dal 2 all'8 marzo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il rediconto della gestione. Disavanzo quasi ripianato in anticipo sulle previsioni; Il Consiglio Comunale approva il rendiconto 2025: disavanzo da 17 milioni di euro; Giunta Abruzzo, ok a rendiconto, saldo cassa 640 milioni, avanzo 78; LATINA | Approvato il rendiconto 2025, Celentano e Rodà: Conti in ordine e disavanzo ridotto di oltre 2 milioni. Il rediconto della gestione. Disavanzo quasi ripianato in anticipo sulle previsioniL’assessore Carlo Rampi fa il punto sul percorso di risanamento finanziario. Aumentato il gettito dell’addizionale Irpef. Cresce anche la tassa di soggiorno . msn.com Cisterna, approvato il rendiconto di gestione: comune sempre meno indebitatoApprovato in Consiglio a Cisterna di Latina il Rendiconto della gestione 2025, il documento contabile che riassume le attività e i risultati finanziari, economici e patrimoniali del Comune nell’anno p ... latinaquotidiano.it I molisani pagano aliquote maggiorate per coprire il disavanzo sanitario. E il commissariamento dura da 17 anni servizio di Filippo Bernardi montaggio di Paolo Fagliarone #IoSeguoTgr Tgr Rai - facebook.com facebook #Sanità. #Bilanci consuntivi 2025 delle Aziende sanitarie adottati: disavanzo di 54 milioni, meglio delle ultime stime. Deficit ridotto di due terzi rispetto all’anno precedente, per il 2026 si prevede il pareggio. La #notizia regioneer.it/Sanita-bilanci… x.com