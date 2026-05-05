Il PSG deve cambiare hotel per colpa del Bayern | Kompany prende l'albergo portafortuna di Luis Enrique

Il PSG ha dovuto cambiare hotel in Germania prima della semifinale di ritorno di Champions League contro il Bayern. La decisione è stata presa a causa di un cambio di sistemazione richiesto dalla squadra avversaria. La squadra francese si è spostata in un nuovo albergo, diverso da quello utilizzato in precedenza. La semifinale si giocherà in un impianto situato vicino alla nuova sistemazione del PSG.

Il PSG è stato costretto a cambiare il proprio hotel in Germania in vista della semifinale di ritorno di Champions contro il Bayern. I parigini avrebbero voluto l'albergo che li aveva ospitati già prima della finale dello scorso anno contro l'Inter. Una sorta di scaramanzia: Kompany ho detto "no".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Luis Enrique e la divertita domanda a Kompany dopo il 5-4 in PSG-Bayern: “L’hai visto anche tu?”Luis Enrique è rimasto sorpreso dello spettacolo espresso in campo tra PSG e Bayern Monaco (5-4) in semifinale di andata di Champions League: "Non ho...

Pronostico PSG-Bayern Monaco: Luis Enrique e Kompany giocano a scacchiPSG-Bayern Monaco è una partita valida per l’andata delle semifinali di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Psg-Bayern, gruppo al completo per Luis Enrique; Chevalier, in panchina al Psg, niente Mondiale e... Doveva sostituire Gigio ed è fuori da tutto; PSG - Bayern M. (5-4) Champions League 2025; PSG-Bayern, Kvaratskhelia mette libertà e fiducia al centro della semifinale Champions.

Il PSG deve cambiare hotel per colpa del Bayern: Kompany prende l’albergo portafortuna di Luis EnriqueIl PSG è stato costretto a cambiare il proprio hotel in Germania in vista della semifinale di ritorno di Champions contro il Bayern ... fanpage.it

Psg, Luis Enrique: la pernacchia a chi parla di pagliacciata per il 5-4 sul BayernIl tecnico spagnolo Luis Enrique replica alle critiche per i troppi gol nella semifinale di Champions League Psg-Bayern e si concentra sulla gara di Ligue 1 contro il Lorient: torna a disposizione Fab ... sport.virgilio.it

Il Psg si fa raggiungere sul finale, il Bayern segna all’ultimo secondo: in vista della semifinale di ritorno le squadre di Luis Enrique e Kompany non vanno oltre il pari in campionato. Chi andrà in finale - facebook.com facebook

Zazzaroni: “PSG-Bayern, se al posto di Luis Enrique ci fosse stato Chivu lo avremmo sfondato” x.com