Recentemente ho letto un passaggio tratto da un testo che parla di comicità femminista. L'autrice descrive una sensazione di piacere, definendola “paradossale”, legata a un'esperienza di castrazione o evirazione. La narrazione si concentra su un sentimento intenso e su una percezione di perdita di qualcosa, senza aggiungere interpretazioni o motivazioni. La descrizione si focalizza esclusivamente sulle sensazioni espresse nel brano.

Ho letto di getto Piccolo manuale di comicità femminista di Luisa Merloni e ho provato il piacere paradossale di essere castrato, o forse più precisamente evirato. Il piacere è derivato in prima battuta dal sentirmi in accordo su tutto, nonostante la posizione di maschio privilegiato, e subito dopo dalla sorpresa di trovarmi citato in quelle pagine come giovane Socrate a confrontoscontro con una giovane Santippe, Luisa Merloni stessa. Nelle note si specifica, che in fondo, io alla fine mi sia ripreso da quella battaglia domestica. Allora ecco le mie parole maldestre, come quelle di un equilibrista in bilico tra i generi, che esprime profonda riconoscenza verso quella giovane Santippe.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il piacere di farsi castrare

To repay debts, she marries a cold tycoon—he secretly spoils her for years! #drama #love #engsub

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