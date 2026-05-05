Il Napoli punta quattro profili per l’estate | ecco di chi si tratta

Il Napoli sta pianificando le mosse per l’estate, concentrandosi sull’acquisto di quattro giovani talenti europei. La società sta valutando diversi profili e ha già avviato trattative per rinforzare la rosa. Le operazioni sono in fase di definizione e coinvolgono giocatori di varie nazionalità, con l’obiettivo di rafforzare la squadra già nelle prossime settimane. Nessuna ufficialità è ancora stata annunciata, ma le trattative sono in corso.

Il Napoli si muove con decisione sul mercato, guardando al futuro con una strategia mirata sui giovani talenti europei. Secondo quanto riportato da AreaNapoli.it, il club azzurro avrebbe messo nel mirino quattro profili interessanti: Kerim Alajbegovic, Arthur Atta, Juanlu Sánchez e Rafa Marín. Un mix di prospetti pronti a crescere e pedine utili per il progetto tecnico. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione spicca Kerim Alajbegovic, giovane promessa ancora poco conosciuta al grande pubblico ma ritenuta dagli osservatori un talento in prospettiva. Il Napoli starebbe monitorando la sua evoluzione con costanza, valutando un possibile investimento a lungo termine.🔗 Leggi su Dailynews24.it Notizie correlate Calciomercato Juve, rivelazione a sorpresa sul bianconero: il Barcellona lo punta in vista dell’estate! Di chi si trattaCalciomercato Juve, rivelazione a sorpresa sul bianconero: il Barcellona lo punta in vista dell’estate! Di chi si tratta Locatelli Juve, avanti i... Calciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Ecco di chi si trattaCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Volata Champions: chi si qualifica e chi rischia a 3 giornate dalla fine; Under 15 Serie A e B, Milan al debutto negli ottavi: il 5 maggio l’andata contro l’Udinese; Napoli, senza plusvalenze bilancio in perdita. ADL ha riserve per 190 milioni, ma punta su 4 rientri; Doyle domina e la Guerri Napoli batte l’Aquila Trento. CdM – Napoli, Di Lorenzo verso il rientro: Il capitano azzurro punta la convocazione contro il ComoAntonio Conte potrà gradualmente sorridere, in vista delle prossime ed ultime quattro partite di campionato, grazie ai progressivi rientri degli infortunati. gonfialarete.com Il Napoli punta su Zaniolo! Il club azzurro vuole Zaniolo per la prossima stagione Il giocatore bianconero piace molto a Conte - facebook.com facebook