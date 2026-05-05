Una recente vicenda coinvolge un giornalista e un soggetto sotto indagine, sollevando questioni sulla verifica delle notizie e sul rispetto della deontologia professionale. Il giornalista ha pubblicato una notizia basata su fonti non ancora verificate e si è scusato solo parzialmente, lasciando aperti alcuni dubbi sulla correttezza delle informazioni fornite. La vicenda evidenzia anche come le dinamiche mentali possano influenzare il comportamento giornalistico e le scelte editoriali.

La vicenda Ranucci-Nordio va oltre la deontologia e riguarda direttamente il funzionamento della mente umana. Ranucci ha ammesso di aver sbagliato, ma ha anche rivendicato di non aver dato una notizia, tutelandosi con la formula "stiamo verificando". È una distinzione che cognitivamente non regge. Nel momento in cui un'informazione entra nello spazio pubblico, la mente non la tratta come un'ipotesi neutra, bensì come una possibilità concreta. Non a caso la deontologia giornalistica prevede che la verifica venga prima della pubblicazione. Perché una verifica successiva non cancellerebbe la percezione, ossia l'effetto prodotto dalla prima esposizione.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il modus Ranucci: come dare una notizia con verifica “postuma”. Scuse solo a metà

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Panoramica sull’argomento

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Sigfrido Ranucci fa un passo indietro e chiede pubblicamente scusa al ministro della Giustizia Carlo Nordio per alcune dichiarazioni che avevano acceso il dibattito politico e mediatico. Al centro della vicenda, le frasi pronunciate dal giornalista in merito a un p - facebook.com facebook

La risposta di Nicola #Porro a Sigfrido #Ranucci #Minetti #quartarepubblica x.com