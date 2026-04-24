Taranto il giuramento degli allievi della Marina | emozione e orgoglio in Piazza Marinai d’Italia

A Taranto, nella cornice di Piazza Marinai d’Italia, si è tenuta la cerimonia di giuramento degli allievi della prima classe dei corsi normali di marescialli e dei volontari in ferma iniziale del corso “Hercules” della Marina Militare. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi presenti, con momenti di emozione e orgoglio condivisi tra gli atleti e le persone che hanno assistito all’evento.

Si è svolta nella suggestiva cornice di Piazza Marinai d’Italia, a Taranto, la cerimonia di giuramento degli Allievi della 1ª Classe dei Corsi Normali Marescialli e dei Volontari in Ferma Iniziale del Corso “Hercules” della Marina Militare. Un momento solenne e carico di significato, che segna l’ingresso ufficiale dei giovani militari nel servizio attivo al Paese. Alla presenza di migliaia di familiari giunti da ogni parte d’Italia, i ragazzi hanno pronunciato la formula di fedeltà alla Repubblica Italiana, suggellando con uno sguardo fiero e determinato una promessa che accompagnerà il loro percorso professionale e umano. Un evento che, come ogni anno, rappresenta uno dei passaggi più importanti nella formazione dei futuri sottufficiali della Marina.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Taranto, il giuramento degli allievi della Marina: emozione e orgoglio in Piazza Marinai d’Italia Accademia Navale: a Livorno il giuramento degli Allievi della prima classe dei corsi normali Notizie correlate Cerimonia del Giuramento Solenne alla Marina Militare di Taranto: 360 nuovi volontari iniziano il servizioSi è svolta presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto la Cerimonia del Giuramento Solenne di 360 Volontari in Ferma Iniziale... Napoli, il ministro Crosetto al Giuramento degli allievi dell'Aeronautica MilitareIl ministro della Difesa Guido Crosetto a Napoli per partecipare alla cerimonia per il 103° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare...