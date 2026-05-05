Al Met Gala 2026, le linee guida sembrano essere chiare: chi copre il volto con maschere o veli lascia spazio alla visibilità di altre parti del corpo, come i capezzoli. La scelta degli stilisti e dei partecipanti mette in risalto il corpo come elemento centrale, lasciando meno spazio alle espressioni facciali. Questa tendenza si riflette nella moda e nelle scelte estetiche adottate durante la serata, che privilegiano l’esposizione di determinate parti del corpo rispetto al volto.

Se la faccia non te la faccio vedere, ti porto lo sguardo più giù. E non in modo vago: proprio lì. Capezzoli. Ma con la puntualizzazione obbligatoria del 2026: rigorosamente couture, quindi finti, quindi perfetti. Scorrendo le immagini si capisce subito che non è un caso isolato, è un sistema. Katy Perry, Gwendoline Christie, Rachel Zegler, Yseult, Sarah Paulson: tutte diverse, ma tutte impegnate nella stessa operazione chirurgico-stilistica sul volto. Velo, maschera, mesh, struttura, filtraggio emotivo, chiamalo come vuoi. Il risultato è sempre lo stesso: la faccia diventa un’informazione completamente opzionale. E se, in linea di massima, i volti perdono importanza, lo sguardo automaticamente cerca altro.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il Met Gala 2026 ha le idee chiare: se copro la faccia, mostro i capezzoli

Notizie correlate

I naked dress del Met Gala 2026: da Kim Kardashian a Kylie Jenner, i corpetti scultura hanno i capezzoliAl Met Gala 2026 hanno spopolato i naked dress come quelli delle sorelle Kardashian, la loro particolarità? Hanno i bustier scultura con i capezzoli...

Al Met Gala si sono visti molti capezzoli, soprattutto fintiTanti abiti indossati all'evento annuale a New York li simulavano, riprendevano e mettevano in mostra, in un'evoluzione del “naked dress” Lunedì sera...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Da Beyoncé e Jay Z a Rihanna e A$AP Rocky: le coppie più belle sul red carpet del Met Gala 2026; Met Gala 2026, tema, costo biglietti e orario italiano: tutto pronto a New York; Stanotte il Met Gala 2026 a New York, quando e dove vederlo in diretta; Met Gala 2026, chi ci sarà e cosa c'è da sapere.

Il Met Gala 2026 ha le idee chiare: se copro la faccia, mostro i capezzoliAl Met maschere e veli cancellano l’espressione, mentre il corpo diventa protagonista assoluto. Nessuno scandalo, ma tantissima arte ... vanityfair.it

Met Gala 2026: il trionfo della moda Art e lo scandalo delle bottiglie d'urina per protestare contro BezosCome da tradizione, l'evento, organizzato dalla guru della moda Anna Wintour, è avvenuto in concomitanza con l’inaugurazione della mostra annuale del Costume Institute che quest’anno s’intitola Costu ... tg.la7.it

Al Met Gala si sono visti molti capezzoli, soprattutto finti x.com

Will Media. . L'imprenditore Jeff Bezos e la moglie Laura Sanchez sono stati sponsor e ospiti d'onore dell'edizione 2026 del Met Gala, l'evento mondano organizzato ogni anno da Vogue a New York. A lui gli attivisti di "Everyone Hates Elon" hanno indirizzato u - facebook.com facebook