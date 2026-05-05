Il Met Gala 2026 è un capolavoro | tutti i look delle star sul tappeto rosso

Il Met Gala 2026 ha attirato numerose celebrità sul tappeto rosso, con star di fama mondiale come Madonna, Anne Hathaway, Rihanna, Beyoncé, Blake Lively, Kim Kardashian, Katy Perry, Kylie Jenner, Nicole Kidman, Margot Robbie e Julianne Moore. Tutte hanno sfoggiato look eleganti e appariscenti, rendendo l’evento uno dei più attesi dell’anno. L’evento si è svolto in una location esclusiva, con un’ampia copertura mediatica e numerosi fotografi presenti.

Madonna, Anne Hathaway, Rihanna, Beyoncé, Blake Lively, Kim Kardashian, Katy Perry, Kylie Jenner, Nicole Kidman, Margot Robbie, Julianne Moore: si fa prima a dire che non c'era sul red carpet più atteso e glamour dell'anno. Ecco tutti gli outfit sulla scalinata del Metropolitan Museum +++dropcap D'altra parte c'era da aspettarselo, e anche un po' da augurarselo, che con un dress code così - Fashion Is Art- il red carpet del Met Gala 2026 facesse faville. E così è stato. Sulla leggendarie abituale scalinata del Metropolitan Museum di New York, sapientemente orchestrata dalla padrona di casa Anna Wintour, una sequenza...🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il Met Gala 2026 è un capolavoro: tutti i look delle star sul tappeto rosso Selena Gomez and Benny Blanco officially brought newlywed energy to the 2026 Golden Globes Notizie correlate Il Met Gala 2026 è un capolavoro: tutti i look delle star del tappeto rossoMadonna, Anne Hathaway, Rihanna, Beyoncé, Blake Lively, Kim Kardashian, Katy Perry, Kylie Jenner, Nicole Kidman, Margot Robbie, Julianne Moore: si fa... TIME 100 Gala 2026: Dakota Johnson e Hilary Duff con il mantello, Hailey Bieber in vintage e tutti gli altri look sul tappeto rossoRaduno di stelle a New York in occasione del prestigioso gala della rivista TIME. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Met Gala 2026: il dress code è Fashion is Art. Ma cosa indosseranno gli invitati?; Met Gala 2026, le pagelle del red carpet: da Beyoncé a Nicole Kidman; Met Gala 2026, le pagelle ai look sul red carpet, da Katy Perry a Heidi Klum. FOTO; Met Gala 2026, tema, costo biglietti e orario italiano: tutto pronto a New York. Rivivi il Met Gala 2026 con il nostro live streaming: i migliori momenti e i commenti di Vogue ItaliaIl Met Gala 2026 è stato incredibile: rivivi tutti i migliori momenti, i commenti e gli aggiornamenti dal red carpet degli editor di Vogue Italia Nella serata di lunedì 4 maggio tutti gli occhi sono s ... vogue.it Bad Bunny come un nonno aristocratico al Met Gala 2026Il vincitore di un Grammy e interprete del Super Bowl ha regalato al pubblico un'idea di come potrebbe apparire tra cinquant'anni nel futuro, con tanto di rughe, capelli grigi e persino un bastone ... vanityfair.it Fashion is Art è il dress code di questa edizione del Met Gala e chi meglio di Anne Hathaway poteva dare una dimostrazione così impeccabile di come interpretare il tema L’attrice in questo 2026 ha una programmazione cinematografica ricchissima, con dive - facebook.com facebook Met Gala, voti ai look: Wintour paradisea o cocorita (6,5), Lauren Bezos volenterosa (6), Kidman senza tempo (8) x.com