Il Mattino | De Bruyne e i sogni americani

Kevin De Bruyne continua a essere al centro dell'attenzione del Napoli, dopo la partita contro il Como. Secondo quanto riportato da un articolo di Gennaro Arpaia su Il Mattino, la sua prestazione ha sollevato dubbi sul suo attuale stato di forma. Il giocatore belga non sembra ancora aver raggiunto i livelli mostrati in passato, lasciando aperti alcuni quesiti sul suo contributo alla squadra.

"> Kevin De Bruyne resta un caso aperto in casa Napoli. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, la prestazione contro il Como ha riacceso interrogativi sul rendimento del fuoriclasse belga, apparso ancora lontano dalla sua miglior versione. Gennaro Arpaia, nel suo approfondimento su Il Mattino, evidenzia come il centrocampista sia rimasto nell’ombra per gran parte della gara, con appena 21 palloni toccati in un’ora di gioco. Secondo Gennaro Arpaia su Il Mattino, i numeri stagionali non sono completamente negativi – 5 gol e 3 assist – ma restano al di sotto delle aspettative, anche a causa del lungo stop per infortunio che lo ha tenuto fuori per mesi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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