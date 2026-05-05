Il gruppo Devitalia acquisisce la rete in fibra ottica Agestel e nasce Agestel Reti

Il gruppo Devitalia ha annunciato l'acquisizione della rete in fibra ottica Agestel, portando alla nascita di Agestel Reti. La rete, considerata tra le principali a banda ultralarga a Pisa, torna sotto il controllo di un'impresa locale. La transazione riguarda l'intera infrastruttura di fibra ottica, che continuerà a offrire servizi di connessione a banda larga nella zona. L'operazione si inserisce nel processo di consolidamento del settore delle telecomunicazioni nella regione.

La principale rete digitale in fibra ottica a banda ultralarga di Pisa torna sotto il controllo di un soggetto imprenditoriale locale. Ad annunciare l'operazione è lo stesso gruppo Devitalia, operatore di telecomunicazioni con sede nel territorio pisano e attivo dal 1997. L'azienda progetta e.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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