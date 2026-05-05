Il Galateo Digitale | una questione di stile prima che di regole

Molti credono che la Netiquette sia solo un insieme di regole per chi non sa usare il computer, ma in realtà rappresenta il modo corretto di comportarsi online. Si tratta di un insieme di comportamenti che riguardano le interazioni sui social, le email e le altre piattaforme digitali. L’obiettivo è mantenere un certo rispetto e correttezza anche nel mondo virtuale, evitando fraintendimenti e conflitti.

?Molti pensano che la Netiquette sia un manuale di istruzioni per chi non sa usare il computer. In realtà, la Netiquette è il galateo del nostro tempo. Se il “Galateo” di un tempo serviva a non urtare la sensibilità altrui a tavola o in un salotto, oggi quel salotto si è trasferito sui nostri schermi. Ma le persone dietro quei vetri sono vere, e la loro percezione di noi dipende interamente da come scegliamo di “abitare” lo spazio digitale.?Il galateo digitale inizia dal riconoscimento dell’altro. In un mondo che corre, il gesto più elegante che possiamo compiere è non sprecare il tempo di chi ci legge. Scrivere un’email confusa, inutilmente lunga o priva di un oggetto chiaro non è solo un errore tecnico: è un atto di superbia.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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