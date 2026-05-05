Il Festival del Cibo di Strada salta un turno | appuntamento al 2027 per il giro del mondo gastronomico

Il Festival internazionale del Cibo di Strada di Cesena, dopo aver celebrato 25 anni di attività, non si svolgerà quest’anno. L’organizzazione ha annunciato che l’evento tornerà nel 2027, riprendendo la precedente cadenza biennale adottata nelle prime edizioni. La manifestazione, dedicata alle specialità di strada provenienti da diverse parti del mondo, si prenderà una pausa questa volta, con l’intenzione di riprendere in futuro il suo calendario.

Dopo 25 anni di storia, il Festival internazionale del Cibo di Strada di Cesena si prepara a una nuova fase del suo percorso, con l’obiettivo di tornare nel 2027 e recuperare la formula della biennalità che aveva caratterizzato le prime edizioni. Lo comunicano gli organizzatori, Confesercenti e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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