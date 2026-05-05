Il dolore dopo la tragedia | l' ultimo saluto a Caterina mentre la sorella Angelica lotta in Rianimazione

Dopo la tragedia, i familiari di Caterina si sono stretti intorno al suo ricordo, portando fiori e messaggi ai piedi del platano nel viale dell’Appennino. Mentre la sorella Angelica si trova in condizioni critiche in Rianimazione, il silenzio e il dolore si respirano tra le corsie degli ospedali di Forlì e Cesena. La comunità si raccoglie nel rispetto di questo momento difficile.

Il silenzio irreale di viale dell’Appennino, interrotto solo dal viavai di chi depone fiori e messaggi ai piedi di quel platano, si sposta ora tra le corsie degli ospedali di Forlì e Cesena. È un dramma sdoppiato, che viaggia su due binari paralleli di dolore e speranza per la famiglia Romualdi e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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