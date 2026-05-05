Il debito dei data center è una prova del fuoco per le banche Usa

Il debito accumulato dai data center rappresenta una sfida crescente per le banche statunitensi, che si trovano ad affrontare rischi legati a investimenti massicci nel settore tecnologico. Le aziende del settore tech stanno puntando molto sull’intelligenza artificiale, con investimenti significativi che riflettono un’ampia corsa all’innovazione. In questo scenario, il ruolo delle istituzioni finanziarie diventa cruciale per monitorare e gestire le esposizioni legate a queste infrastrutture.

Il Progetto Manhattan dei nostri tempi, la grande corsa all’intelligenza artificiale del Big Tech Usa, è un piano colossale e costoso che si fonda sull’assunto che spese crescenti in conto capitale potranno generare potenza di calcolo e risorse computazionali tali da alimentare ritorni industriali, di ricavi e di conto economico per gli investitori materiali e i loro finanziatori attivi. Parliamo di una partita a tutto campo dove anche la finanza a stelle e strisce è coinvolta pesantemente e, di fronte all’aumento della spesa potenziale per lo sviluppo di data center, strutture computazionali e apparati ad essi associati, sta iniziando a pensare a una condivisione del rischio.🔗 Leggi su It.insideover.com

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