Il Comune di Lecco assume un conservatore dei musei Lo stipendio

Il Comune di Lecco ha aperto un bando di concorso per assumere un conservatore dei musei a tempo indeterminato e a orario pieno. La figura sarà inserita nel Sistema Museale Urbano Lecchese, in vista della riapertura di Villa Manzoni al Caleotto e di un progetto di ampliamento delle attività espositive. La selezione si inserisce in un piano di sviluppo del settore museale locale già avviato.

A pochi mesi dalla riapertura di Villa Manzoni al Caleotto e con un ambizioso piano di espansione museale già in cantiere, il Comune di Lecco ha pubblicato il bando per assumere a tempo pieno e indeterminato un funzionario conservatore museale, figura destinata al Sistema Museale Urbano Lecchese.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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