Il Centro sportivo italiano è sbarcato anche a Monza

A Monza è stata inaugurata la nuova sede del Centro Sportivo Italiano, situata in via Lario 15, nel quartiere Rondo dei Pini. L'apertura della struttura rappresenta un passo importante per l'organizzazione, che ora ha una nuova base operativa nella città. La cerimonia di taglio del nastro si è svolta alla presenza di rappresentanti dell’ente e della comunità locale.

A Monza taglio del nastro della nuova sede operativa del Centro Sportivo Italiano. Il CSI ha trovato casa in via Lario 15 (Rondo dei Pini). Se la sede istituzionale resta in via Sant’Antonio 5 a Milano, casa storica del CSI dal 1944, il cambio della sede operativa, presente ormai da tempo nel.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il Monza brilla anche fuori dal campo: al centro sportivo la sorpresa per i ragazzi de “Il Veliero” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Centro sportivo italiano è sbarcato (anche) a Monza; Matera: lo sport del Centro Sportivo Italiano partecipa ai festeggiamenti di San Giuseppe Artigiano. Il programma completo; Un convegno e giochi con i bambini per gli 80 anni del CSI di Pavia; Alpha League: così i ragazzi vivono il sogno della Serie A. Il Centro Sportivo Italiano di Trento compie 80 anniEra il 1945, la guerra era appena finita e c'era voglia di voltar pagina anche grazie allo sport. E così il 12 giugno un gruppo di amici fondò il comitato trentino del CSI, Centro sportivo Italiano. rainews.it Centro sportivo italiano: 80 anni di sport e passioneRoma ha ospitato la celebrazione per gli 80 anni del Centro Sportivo Italiano (Csi), una giornata che ha intrecciato memoria, testimonianze e prospettive future. All’Auditorium Conciliazione si sono ... agensir.it È tempo di pensare all’estate! Sono aperte le iscrizioni al Centro Estivo Multisport Teolo 2025, dedicato a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Giochi, sport, laboratori creativi e tanto divertimento vi aspettano al Centro Sportivo Euganeo! Dal 9 giugno all’8 a - facebook.com facebook Siamo stati nello stadio e centro sportivo di una squadra vincitrice della Coppa Italia… e neopromossa in Serie C a cura di @fonda_davide 1/10 x.com