Il Carro di Sant' Elena

A Galatone, la celebrazione di Sant’Elena si svolge con il trasporto di un antico carro decorato, accompagnato da canti e sguardi di bambini. La processione si svolge lungo le vie del paese, con la presenza di fedeli e spettatori che assistono alla manifestazione religiosa. La figura della Santa viene portata in processione, mentre il carro stesso rappresenta un elemento centrale della tradizione locale.

GALATONE - “A Galatone, Sant’Elena non è solo memoria: è luce viva sul legno della Croce. Sul suo antico Carro, tra canti e sguardi di bambini, la Regina porta ancora oggi la speranza di un mondo redento”. Lo scatto, nel centro della cittadina, da parte del nostro lettore Alessandro Danieli. Lo.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Carro di Sant'Elena 2026

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Diretta | Festa del SS. Crocifisso della Pietà a Galatone Il solenne corteo del Carro di Sant'Elena Lunedì 04 maggio dalle 16:00 su Teleregione Seguici su: canale 77 del DTT streaming su www.teleregionecolor.com #Diretta #CarroSantElena #FestaSS - facebook.com facebook