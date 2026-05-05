Il cambiamento climatico infiamma l' Appennino | scatta il nuovo piano antincendi regionale

Il rischio di incendi nell’Appennino è aumentato a causa delle mutate condizioni climatiche, caratterizzate da temperature più elevate, periodi di siccità prolungati e una diminuzione delle piogge. Questi fattori rendono il territorio, in particolare le zone collinari e montane con vaste aree boscate, più suscettibile a incendi. Per rispondere a questa situazione, la regione ha adottato un nuovo piano antincendi.

Cambiano le condizioni climatiche e con esse cambia anche il rischio incendi. Temperature più alte, periodi di siccità sempre più lunghi e una minore frequenza delle piogge stanno rendendo il territorio più vulnerabile, soprattutto in collina e in montagna, dove si concentrano aree boscate estese.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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