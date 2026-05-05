Il Bosco degli scrittori diventa una ‘selva letteraria’ grazie all’Accademia della Crusca

Al Salone internazionale del libro di Torino, torna il Bosco degli scrittori di Aboca Edizioni, che negli ultimi anni ha riscosso grande attenzione. L'iniziativa trasforma un’area verde in una ‘selva letteraria’, coinvolgendo autori e lettori in un percorso tra libri e parole. Questa manifestazione, resa possibile anche grazie alla collaborazione con l’Accademia della Crusca, rappresenta un momento di incontro tra il mondo della scrittura e il pubblico.

Firenze, 5 maggio 2026 - Dopo il successo degli ultimi anni, al Salone internazionale del libro di Torino torna il Bosco degli scrittori di Aboca Edizioni. Il grande spazio verde sarà ospitato nel Padiglione Oval: un luogo pensato per riflettere sui temi dell’ecologia, della cultura ambientale e del rapporto tra letteratura, scienza, salute, arte e natura. Un ecosistema vitale di oltre 400 metri quadri composto da migliaia di alberi, piante e arbusti, r ealizzato con materiali ecosostenibili e di recupero. Un luogo naturalmente rigenerante ideato per portare la cultura della biodiversità all’interno della più importante manifestazione editoriale d’Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Bosco degli scrittori diventa una ‘selva letteraria’ grazie all’Accademia della Crusca Notizie correlate L’italiano e il rischio del silenzio: se la lingua di Dante diventa un dialetto. L’appello dell’Accademia della CruscaIl 24 marzo rimarrà probabilmente una data impressa negli annali della linguistica italiana. Firenze, l’Accademia della Crusca celebra il Dantedì con letture della CommediaFirenze, 20 marzo 2026 - Il 25 marzo l’Accademia della Crusca celebra il Dantedì, la giornata nazionale che dal 2020 è dedicata a Dante Alighieri e... Contenuti di approfondimento Al Salone Internazionale del Libro di Torino torna il Bosco degli Scrittori di Aboca EdizioniIn questa nuova edizione, il Bosco diventerà una selva letteraria con il patrocinio dell’Accademia della Crusca ... lanazione.it Salone del libro, torna il Bosco degli scrittori di AbocaTorna al Salone Internazionale del Libro di Torino, nel padiglione Oval, il Bosco degli Scrittori, il progetto di Aboca realizzato con il National Biodiversity Future Center, il primo centro ricerca ... ansa.it