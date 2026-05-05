IA e microscopi nel Golfo | il nuovo robot che scruta il plancton

Un nuovo robot dotato di intelligenza artificiale e microscopi sottomarini sta entrando in azione nel Golfo, con l’obiettivo di analizzare il plancton presente nelle acque. Questo dispositivo è in grado di osservare e identificare le specie di micro-organismi, contribuendo a prevedere eventuali fioriture algali tossiche. Le immagini e i dati raccolti vengono elaborati dall’intelligenza artificiale, anche mentre la città rimane inattiva.

? Cosa scoprirai Come può un microscopio sottomatico prevedere le fioriture algali tossiche?. Cosa vede l'intelligenza artificiale nel plancton mentre la città dorme?. Perché il monitoraggio in tempo reale cambia la tutela del Mediterraneo?. Chi coordina questa sentinella digitale nel cuore del Golfo di Napoli?.? In Breve Il sistema cattura 30.000 immagini ad alta risoluzione ogni singola ora.. Leonilde Roselli coordina l'analisi con le esperte Emilie, Diana Sarno e Eleonora Scalco.. La piattaforma Meda B integra sensori per temperatura, salinità e correnti marine.. Il monitoraggio aiuta a prevedere fioriture algali tossiche nel Golfo di Napoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e microscopi nel Golfo: il nuovo robot che scruta il plancton Notizie correlate Tra Marte e robot: il nuovo spettacolo che sfida l’IA a VeronaIl Teatro Fucina Machiavelli di Verona ospiterà sabato 18 aprile, alle ore 21, la prima rappresentazione veronese dedicata al rapporto tra l’essere... Se il futuro dell’IA è un robot che ballaAlla vigilia del Mobile World Congress Honor ha presentato i suoi nuovi (bei) prodotti portando sul palco un automa danzante e una telecamere che fa...