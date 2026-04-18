Sabato 18 aprile alle 21, il Teatro Fucina Machiavelli di Verona ospiterà lo spettacolo

Il Teatro Fucina Machiavelli di Verona ospiterà sabato 18 aprile, alle ore 21, la prima rappresentazione veronese dedicata al rapporto tra l’essere umano e le tecnologie avanzate, intitolata Mammut – Vita e Morte di un’Intelligenza Artificiale. La produzione, curata dalla compagnia Fartagnan Teatro, esplora le implicazioni etiche e sociali di un futuro prossimo attraverso una narrazione che intreccia fantascienza e satira. L’opera mette in scena uno scenario distopico in cui la colonizzazione del pianeta Marte si è trasformata in una massiccia operazione di speculazione edilizia. Al centro della vicenda troviamo Fred, un agente immobiliare che lotta contro un profondo stato di burnout, vivendo una condizione di isolamento all’interno della propria abitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra Marte e robot: il nuovo spettacolo che sfida l’IA a Verona

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