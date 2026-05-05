I vigneti del Mottarone si raccontano ad Ameno | presentazione e degustazione in biblioteca

Sabato 9 maggio, alle 16, la biblioteca "Giulio Macchi" di Ameno ospita un incontro dedicato alla storia della viticoltura locale. L'evento, intitolato "Degustazione in biblioteca", ruota attorno alla presentazione del libro “Le vigne del Mottarone” di Claudio Colombo (Compagnia della Rocca).🔗 Leggi su Novaratoday.it

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