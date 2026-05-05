i rischi di stickers e cyberbullismo

La diffusione di contenuti offensivi e minacciosi sui social network ha portato a un aumento di episodi di cyberbullismo. Le immagini e i video, anche modificati, vengono condivisi rapidamente, mentre i messaggi di insulti e pettegolezzi si diffondono in modo virale. La rete permette ai bulli di agire in modo più rapido e capillare, causando danni che in alcuni casi hanno portato a conseguenze gravi per le vittime.

La Rete velocizza e amplifica le azioni del bullo nel danneggiare una persona. Foto e video, anche alterati, messaggi con offese e pettegolezzi corrono lungo la Rete arrivando a volte a distruggere una vita. Molto diffusa in ambiente scolastico come atto di cyberbullismo è la creazione di stickers, figurine stilizzate ma riconoscibili di una persona, con scritte offensive che vengono fatte girare in chat o social senza il consenso del soggetto preso di mira. Chi li crea o li riceve e li reinvia spesso ci ride sopra senza pensare al danno che causano e ai rischi legali che corre. Ecco un documento tratto dal sito della Polizia Postale: "Di...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Intervista con Maria Chiara Canu: bullismo, tecnologia e adolescenza dopo Be in the move

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