Durante la stagione in corso, le scarpe stanno cambiando, abbandonando gli zoccoli classici per forme più innovative e dettagli diversi. È un momento in cui si preferiscono calzature leggere, senza calze, per sentirsi più libere senza dover rinunciare al comfort. Le clogs continuano a essere una scelta praticabile, offrendo un’opzione facile da indossare in questa fase dell’anno.

In quel periodo dell’anno in cui è ancora presto per scoprire del tutto i piedi ma non si resiste alla voglia di una scarpa più easy da portare senza calze e che ci faccia sentire più libere la soluzione migliore sono sempre le clogs. Ora più che mai visto che le clogs primavera 2026 hanno tutte le carte in regola per conquistare al primo sguardo. Come? Mettendosi dietro le spalle le forme e i brand troppo tradizionali. E puntando invece su silhouette inedite, dettagli sorprendenti, colori non scontati e, in alcuni casi, persino materiali alternativi. Così come griffe prestigiose. In poche parole, mettono in mostra il loro lato più sofisticato.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I modelli di tendenza si lasciano alle spalle gli zoccoli tradizionali per sperimentare con le forme e i dettagli

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