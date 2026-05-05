Dopo sedici anni, è stato annunciato un nuovo crossover tra la serie animata Family Guy e l'universo di Star Wars. La notizia è stata confermata ufficialmente, segnando il ritorno di elementi legati alla saga in un episodio che coinvolgerà i personaggi di Quahog. La collaborazione tra le due produzioni verrà trasmessa prossimamente, senza ulteriori dettagli sulla data di uscita.

Il ritorno della Forza a Quahog sembra finalmente realtà. Dopo ben 16 anni di attesa, Family Guy (I Griffin) si prepara a un nuovo, epico crossover con l’universo di Star Wars. Sebbene la serie animata di Seth MacFarlane stia per tornare su Fox con la sua 24ª stagione, le sorprese più grandi sembrano arrivare dal fronte degli speciali esclusivi e delle collaborazioni intergalattiche. Il Teaser di Hulu: “La Forza è potente a Spooner Street”. Negli ultimi anni, il franchise de I Griffin si è espanso con spin-off e speciali tematici. Tuttavia, è un recente teaser rilasciato da Hulu ad aver infiammato il web. In occasione delle celebrazioni per il 4 maggio (Star Wars Day), la piattaforma ha lanciato un messaggio inequivocabile: “La Forza è potente a Spooner Street.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - I Griffin e Star Wars: ufficiale il nuovo crossover dopo 16 anni!

I Griffin Star Wars Parte 01 #shortvideo

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