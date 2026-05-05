i film lezioni di rispetto ecco ready to watch la rassegna itinerante

Ready è la rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere di cui fa parte anche la Provincia di Prato e Re.a.dy. to watch è la nuova rassegna itinerante di cinema Lgbt+ presentata ieri in Palazzo Buonamici: realizzata in collaborazione con il Centro Antidiscriminazione di cui la stessa Provincia è capofila, animerà il mese di maggio con proiezioni cinematografiche nei vari comuni. L’iniziativa, che nasce da una consolidata sinergia territoriale, è finanziata dalla Regione e promossa in collaborazione con la Provincia di Pistoia. Un percorso cinematografico a ingresso libero...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I film, lezioni di rispetto. Ecco "Re.a.dy. to watch" la rassegna itinerante

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