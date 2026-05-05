Il campionato inglese si avvia verso le ultime giornate decisive, con il Manchester City che si gioca la possibilità di conquistare il titolo. Sabato, l’Arsenal ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Fulham, confermando la propria solidità nel momento cruciale. La sfida tra le due squadre si avvicina, mentre gli ultimi 13 minuti di gioco potrebbero decidere il destino della Premier League.

Un finale di stagione, quello in terra d’Albione, che sarà da vivere tutto d’un fiato. Sabato l’Arsenal si è sbarazzato del Fulham (3-0), mostrando — c’è da dire — una certa capacità di reggere la pressione. Al contrario del City che, ieri, inaspettatamente, è inciampato in casa dell’Everton in un pareggio per 3-3, di quelli da raccontare. Infatti, c’è stata una sequenza di eventi in 13 minuti che potrebbero essere costati il titolo agli uomini di Guardiola. Il Telegraph ne fa un resoconto, tutto d’un fiato. Everton-Manchester City, 13 minuti di follia. Al 65’ i padroni di casa, sotto 1-0 per la splendida rete di Doku nel primo tempo ma ancora in partita nonostante il rischio di essere rimasti in dieci, cambiano assetto offensivo con l’ingresso di Thierno Barry al posto di Beto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I 13 folli minuti che potrebbero esser costati la Premier al Manchester City

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