Un video pubblicato sui social mostra un influencer in lacrime durante una diretta, mentre si trova a bordo di una nave da crociera isolata a causa di alcuni casi di Hantavirus rilevati tra i passeggeri. La nave, chiamata Hondius, è attualmente sotto sorveglianza e i passeggeri chiedono di poter scendere e tornare a casa. La situazione ha attirato l’attenzione di molti utenti online.

Sta facendo il giro del web il video dell’influencer Jake Rosmarin, travel creator che si trova a bordo della Hondius la nave da crociera isolata per i casi di Hantavirus scoperti a bordo. L’uomo nella breve clip scoppia in lacrime chiedendo di “tornare a casa” e racconta di una situazione “piena di incertezza”. L’epidemia al momento ha colpito sette persone, tre delle quali sono morte: la nave è ferma al largo di Capo Verde e l’Oms sta valutando l’evacuazione attraverso le Canarie. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hantavirus sulla nave da crociera, l’influencer a bordo scoppia in lacrime sui social: “Vogliamo scendere e tornare a casa”

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