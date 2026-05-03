Gaza afflitta anche dai topi | entrano nelle tende e mordono i bambini Aumentano malattie malformazioni e neonati morti

A Gaza, la presenza di topi nelle tende causa preoccupazione tra i residenti, soprattutto perché mordono i bambini mentre dormono. La diffusione di malattie, malformazioni e decessi neonatali si è intensificata, aggravando la situazione già difficile. Le creature si muovono tra le tane sotto le mattonelle del pavimento, attaccando di notte e poi scomparendo per alcuni giorni prima di tornare. La situazione si inserisce in un quadro di crescente emergenza umanitaria nella regione.

“Attaccano quando dormiamo, poi spariscono per un giorno o due, per colpire poi di nuovo, facendosi strada ogni volta sotto le mattonelle del pavimento”. Chi parla a Reuters è Khalil al-Mashharawi: suo figlio di tre anni è stato morso alcune settimane fa dai topi a Gaza. Più di recente, hanno morso anche lui. I genitori vegliano i bimbi di notte, nella speranza che non li attacchino. Cercano di scacciarli, di non farli entrare, di difendere i figli. Ma la loro attenzione può fare ben poco nella Striscia, arrivata al collasso anche dal punto di vista sanitario. Solo nei primi quattro mesi del 2026, ha dichiarato l’Oms, oltre alle infezioni provocate dai topi, ce ne sono state 17mila provocate da pidocchi, pulci, cimici, mosche, acari, zecche, larve.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza afflitta anche dai topi: entrano nelle tende e mordono i bambini. Aumentano malattie, malformazioni e neonati morti Notizie correlate Leggi anche: A Gaza i ratti entrano nelle tende e mordono i neonati: “Prima i missili, ora i topi escono da terra” Leggi anche: Allarme sanitario nelle tende di Gaza, grazie all’assedio