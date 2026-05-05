Un nuovo gioco di carte si fa strada tra gli appassionati italiani, trasformando il classico sasso, carta e forbici in un duello strategico dal tono fantasy. Il titolo, Handmancers, propone un sistema di deckbuilding che permette di creare sinergie tra oltre dieci diverse carte, offrendo ai giocatori un’esperienza che combina elementi di casualità e pianificazione. La sfida consiste nel saper gestire le combinazioni per sconfiggere l’avversario.

?? Cosa scoprirai Come può il sasso carta forbici diventare un duello fantasy strategico? Quali sinergie nascono tra le oltre 10.000 combinazioni di carte disponibili? Perché lo studio ha posticipato il lancio per evitare Slay the Spire 2? Come influenzeranno i back dei giocatori l'evoluzione del gioco in early access??? In Breve Oltre 50.000 download della demo e Top50 allo Steam Next Fest 2024. Sviluppo durato tre anni con partnership strategica con l'editore HumanQube. Francesco .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Handmancers: il deckbuilder italiano che sfida il sasso carta forbici

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