Ecco la guida tv per la serata del 5 maggio 2026, con tutte le principali trasmissioni in onda sulle reti Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre emittenti. Tra programmi di intrattenimento, serie e film, gli spettatori possono scegliere tra diverse opzioni. Inoltre, in questa giornata si può partecipare al toto share, indovinando gli ascolti delle trasmissioni serali. La programmazione propone una vasta scelta di contenuti per ogni gusto.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:35 Il Commissario Montalbano 6 R Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 00:00 Belve Crime new Radio2 Social Club R Talk Show Show Rai3 21:15 00:00 FarWest Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 00:55 È Sempre Cartabianca Dalla Parte degli Animali R Talk Show Rubrica Canale 5 21:55 01:30 Grande Fratello Vip Tg5 Reality Show Notiziario Italia 1 21:15 01:30 Le Iene Presentano: Inside Verso l’Aldilà: Riti, Misteri e Credenze degli Antichi Inchieste Doc. La7...🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - GUIDA TV 5 MAGGIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

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