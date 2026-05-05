Negli ultimi mesi si sono diffuse notizie riguardanti l’impiego di animali marini addestrati da parte di alcuni paesi per attività di attacco alle navi. In particolare, si parla di delfini e orche che potrebbero essere utilizzati per trasportare mine sotto le imbarcazioni militari. Le fonti indicano che alcuni esemplari sono stati addestrati e forniti da laboratori specializzati, ma i dettagli sui soggetti coinvolti rimangono poco chiari.

? Cosa scoprirai Come possono i delfini trasportare mine sotto le navi da guerra?. Chi ha fornito all'Iran gli esemplari addestrati per gli attacchi?. Perché l'ambasciata iraniana ha usato la satira contro il CENTCOM?. Quali nuovi sistemi di difesa serviranno contro le minacce biologiche?.? In Breve L'ambasciata iraniana in Zimbabwe ha pubblicato contenuti satirici il 4 maggio 2026.. L'Iran avrebbe acquistato esemplari russi già negli anni 2000 per attacchi suicidi.. John C. Lilly studiò la comunicazione tra umani e delfini nel 1959.. Il film Il giorno del delfino di Mike Nichols esplora attacchi con mine.. Il 4 maggio 2026, l’ambasciata iraniana in Zimbabwe ha pubblicato un contenuto satirico che mostra Danny il delfino, Olly l’orca e Sam lo squalo mentre posano mine nello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra asimmetrica: l’Iran punta su delfini e orche per colpire le navi

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