Grosseto il Tar annulla le proroghe | lidi in bilico per il Bolkestein

Il Tribunale amministrativo ha dichiarato illegittime le proroghe concesse ai lidi tra Marina di Grosseto e Principina, lasciando incertezza sulla loro futura gestione. La decisione riguarda le autorizzazioni temporanee rilasciate in attesa di nuove normative nazionali. Il provvedimento mette in discussione la permanenza delle strutture che si trovano in una situazione di precarietà legale e rischiano di dover chiudere se non si trovano soluzioni rapide.

?? Cosa scoprirai Quali stabilimenti tra Marina di Grosseto e Principina rischiano la chiusura? Perché il Comune non può più attendere le nuove norme nazionali? Come cambierà la gestione dei lidi dopo la sentenza del Tar? Chi sono i soggetti coinvolti che dovranno partecipare alle nuove gare??? In Breve La giunta aveva approvato la delibera di proroga il 28 dicembre 2023. Sentenza annulla la validità delle proroghe basate sugli articoli 49 e 56 europei. Coinvolti decine di lidi tra Marina di Gros .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grosseto, il Tar annulla le proroghe: lidi in bilico per il Bolkestein Notizie correlate Spotorno, lidi in bilico: il piano d’urgenza per salvare i lidiIl destino degli otto stabilimenti balneari di Spotorno si gioca su una finestra temporale ristretta, con il sindaco Fiorini che ha proposto un... Leggi anche: Al via la stagione sui lidi: "Buone sensazioni per l’estate". Pesa il nodo Bolkestein Panoramica sull’argomento Si parla di: Concessioni balneari, terremoto a Grosseto: il Tar annulla le proroghe; Concessioni balneari, che caos. Il Tar boccia l’atto del Comune di Grosseto sulla proroga: e ora che succede?.