Nel calciomercato, il possibile trasferimento di un difensore dal Bayer Leverkusen al Milan prende sempre più forma. Secondo le fonti, il club rossonero avrebbe la possibilità di assicurarsi il giocatore a una cifra molto inferiore rispetto al suo valore di mercato. La trattativa sembra vicina, con il calciatore che potrebbe cambiare squadra a breve. La cifra proposta appare particolarmente vantaggiosa rispetto alle quotazioni attuali del difensore.

Si continua a parlare del calciomercato del Milan e delle possibili mosse della dirigenza rossonera in vista di un'estate che potrebbe essere estremamente importante. Tutto dipende dalla Champions League: le parole di Allegri prima di Sassuolo-Milan sulla questione dei '100 milioni', erano chiare, avallate anche dalle indiscrezioni di queste ore sui possibili cambiamenti in caso di mancata qualificazione alla massima competizione europea (leggi qui i dettagli). Ma se il Diavolo vuole fare il salto di qualità, deve cercare una tipologia importante di giocatori, che possano rinforzare ogni reparto dei rossoneri di Massimiliano Allegri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Grimaldo al Milan, i numeri parlano chiaro: è da prendere. A quel prezzo poi …

Notizie correlate

Napoli, i numeri parlano chiaro: questo Milan è un avversario imbattibile!Il Milan di Allegri arriva al Maradona con un bilancio che racconta una squadra pressoché imbattibile: 18 vittorie, 9 pareggi e appena 3 sconfitte in...

Napoli-Milan, i numeri parlano chiaro! Gimenez in rete ma Allegri sorprende tuttiNell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di 'Pianeta Milan', il nostro Stefano Bressi dà le ultime alla vigilia del big match Napoli-Milan, in...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Grimaldo Io al Milan? Fa piacere l'interesse, ma prima porto il Bayer in Champions League e vinco il Mondiale; Alejandro Grimaldo al Milan? Lo spagnolo del Bayer Leverkusen non chiude la porta; Grimaldo accostato al Milan? Il terzino del Bayer Leverkusen: È come il Real Madrid in Spagna; L’ammissione di Grimaldo: Milan club attraente, è il Real Madrid d’Italia. Mai dire mai.

Grimaldo e il Milan: tutta la verità sul possibile colpo low cost del DiavoloGrimaldo è stato accostato al Milan negli ultimi giorni: Matteo Moretto smentisce i contatti tra i rossoneri e il calciatore ... milannews24.com

Alejandro Grimaldo al Milan? Lo spagnolo del Bayer Leverkusen non chiude la portaMai dire mai. L'esterno spagnolo Alejandro Grimaldo, giocatore in forza al Bayer Leverkusen, non chiude la porta al Milan. Intervista da MilanNews.it, l'esterno classe 1995 è stato accostato al club ... 90min.com

LA JUVE TORNA SU GRIMALDO Come riportato da Tuttosport il contratto tra Grimaldo ed il Bayer Leverkusen scade il 30 giugno 2027 e, ad oggi, non sembrano esserci le condizioni per il rinnovo Il club tedesco ha aperto alla cessione già in estate, - facebook.com facebook

MEZZOGIORNO #MERCATO DA #GRIMALDO A UDOGIE LA #JUVE NON SI FIDA DI #CAMBIASO, PAURE SU #YILDIZ, BUON #5MAGGIO A TUTTI #ZAMPINI #GJUST #ZORLONI ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE youtube.com/live/kPzGo3 x.com