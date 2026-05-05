Grecia venduti 3.400 prestiti recuperati per 230 milioni di euro

In Grecia, sono stati venduti 3.400 crediti deteriorati per un valore complessivo di 230 milioni di euro. La procedura ha coinvolto diverse società specializzate nel recupero crediti, che hanno lavorato per trasformare questi debiti in asset più facilmente gestibili e vendibili. La vendita ha consentito di trasferire la proprietà di questi crediti a investitori esterni, facilitando la riduzione delle esposizioni delle banche e la gestione delle situazioni di insolvenza.

? Cosa scoprirai Come sono stati trasformati i crediti deteriorati in asset investibili?. Chi ha gestito tecnicamente il recupero di questi 3.400 prestiti?. Perché questo nuovo rating cambia le regole del mercato greco?. Quali impatti avrà questa operazione sulla stabilità dei fondi europei?.? In Breve Pacchetto comprende 3.400 prestiti appartenenti alla cartolarizzazione Cairo per 1.800 debitori principali.. Operazione segna il primo portafoglio con rating specifico nel mercato creditizio greco.. DoValue Greece manterrà il monitoraggio costante dei crediti dopo la cessione agli investitori.. Il successo evidenzia la capacità di trasformare NPL in re-performing loans investibili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grecia, venduti 3.400 prestiti recuperati per 230 milioni di euro Notizie correlate Leggi anche: I prestiti alle famiglie consumatrici salgono a 4.276 milioni di euro Cassa Commercialisti, formazione e prestiti: stanziati 1,5 milioni di euro per gli iscrittiLa Cassa Dottori Commercialisti ha stanziato 1,5 milioni di euro per l’erogazione di contributi assistenziali diretti a supportare la formazione...