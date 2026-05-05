Grandi manovre per le Comunali Salvini elogia Spada e accelera | candidato scelto prima dell’estate
Il centrodestra sta portando avanti le sue scelte per le prossime elezioni comunali, con particolare attenzione alla selezione del candidato sindaco. Salvini ha espresso apprezzamento per un possibile aspirante e ha annunciato che la candidatura sarà definita prima dell’estate. La discussione sulla figura da proporre prosegue, mentre si intensificano le manovre per consolidare la coalizione e presentare un nome entro i tempi stabiliti.
Milano – Cercasi candidato sindaco. Il centrodestra continua nella sua ricerca dell’uomo o della donna giusta per guidare la coalizione alle elezioni comunali del 2027. L’impressione è che la scelta finale sia lontana e che il nome giusto sia ancora da individuare. Il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, però, ieri si è espresso positivamente su un papabile il cui nome gira da qualche giorno: l’ex presidente di Assolombarda Alessandro Spada. Interrogato sull’imprenditore dai giornalisti presenti a un suo sopralluogo nel quartiere San Siro, il leader del Carroccio ha replicato con queste parole: “Alessandro Spada l’ho conosciuto come presidente di Assolombarda e ne ho avuto grande stima.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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