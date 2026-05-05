Il centrodestra sta portando avanti le sue scelte per le prossime elezioni comunali, con particolare attenzione alla selezione del candidato sindaco. Salvini ha espresso apprezzamento per un possibile aspirante e ha annunciato che la candidatura sarà definita prima dell’estate. La discussione sulla figura da proporre prosegue, mentre si intensificano le manovre per consolidare la coalizione e presentare un nome entro i tempi stabiliti.

Milano – Cercasi candidato sindaco. Il centrodestra continua nella sua ricerca dell’uomo o della donna giusta per guidare la coalizione alle elezioni comunali del 2027. L’impressione è che la scelta finale sia lontana e che il nome giusto sia ancora da individuare. Il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, però, ieri si è espresso positivamente su un papabile il cui nome gira da qualche giorno: l’ex presidente di Assolombarda Alessandro Spada. Interrogato sull’imprenditore dai giornalisti presenti a un suo sopralluogo nel quartiere San Siro, il leader del Carroccio ha replicato con queste parole: “Alessandro Spada l’ho conosciuto come presidente di Assolombarda e ne ho avuto grande stima.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Grandi manovre per le Comunali, Salvini elogia Spada e accelera: candidato scelto prima dell’estate

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