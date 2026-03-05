Segavecchia Forlimpopoli ora scalda i motori

A Forlimpopoli, la Segavecchia si terrà dal 7 al 15 marzo e coinvolgerà diverse iniziative che animeranno le strade del centro. La manifestazione prevede una serie di eventi e appuntamenti che si svolgeranno nel corso di questa settimana, attirando partecipanti e visitatori da tutta la zona. La città si prepara ad accogliere questa tradizione con entusiasmo e movimento.

La Segavecchia a Forlimpopoli si svolgerà dal 7 al 15 marzo con un ricco programma di eventi che animeranno la città. Sabato 7 marzo apriranno le piazze Garibaldi, Paolucci, Fratti, Trieste e Pompilio con Luna Park, stand e punti ristoro. Nel pomeriggio, alle 14,30, si terrà la 34ª Festa dell'Albero nell'area verde a Sant'Andrea, con un albero per ogni bambino nato nel 2025, organizzata dal Gruppo Funghi e Flora e dagli Alpini. Dalle 15 alle 18 sarà possibile visitare la Collezione Guzzi Brunelli in via Roma 32 e partecipare alle attività con i mattoncini alla Mattoncinoteca4All in via del Castello. Nella sala del consiglio comunale, sempre dalle 15 alle 17, sarà aperta la mostra dei disegni realizzati dai ragazzi delle scuole.