Grande fratello vip svelati i cachet di Alessandra Mussolini e Adriana Volpe | cifra record

Si avvicina la fine di questa edizione del Grande Fratello Vip, con la finale prevista per il 19 maggio. La trasmissione ha attirato l’attenzione non solo per i programmi e i concorrenti, ma anche per i cachet di alcuni partecipanti. Tra questi, due note personalità sono state al centro di discussioni pubbliche per aver ricevuto somme record. La puntata finale si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena.

Questa edizione del Grande fratello vip si appresta a concludersi il prossimo 19 maggio con una finale ricca di colpi di scena. Tra le protagoniste assolute del reality show: Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, le quali si sono rese protagoniste di vivaci scontri all'interno della casa più spiata d'Italia. In queste ore sono stati rivelati i cachet che le due donne percepirebbero per prendere pare al Grande fratello vip. Secondo il giornalista Davide Maggio, Alessandra Mussolini guadagnerebbe 350 mila euro a prescindere dal numero di puntare che rimarrà in gioco. Una cifra davvero record per il volto rivelazione di questa edizione del reality show.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Grande fratello vip, svelati i cachet di Alessandra Mussolini e Adriana Volpe: cifra record Notizie correlate Leggi anche: Da Alessandra Mussolini ad Adriana Volpe, svelato cast Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini contro Adriana Volpe | Video MediasetNella casa del Grande Fratello Vip 2026 oramai non scorre più buon sangue tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: GF Vip, stop al doppio appuntamento settimanale: perché non va in onda il 1° maggio; Grande fratello vip, svelati i cachet di Alessandra Mussolini e Adriana Volpe: cifra record; GF Vip: Antonella Elia SBOTTA contro tutti per aver convinto Alessandra Mussolini a rimanere; Aggiornamento ultimo secondo 21 Aprile: i dati sul GF VIP 8. Grande Fratello Vip, sondaggi 28 aprile: chi rischia l’uscita e chi è già salvoIl Grande Fratello Vip si prepara a vivere una nuova serata decisiva. Nel corso della tredicesima puntata, in onda su Canale 5 martedì 28 aprile, uno tra Paola Caruso, Marco Berry, Alessandra Mussolin ... dilei.it GF Vip, Mussolini in crisi dopo la lite con Antonella Elia: Voglio lasciare la casaAlessandra Mussolini crolla nella notte al Grande Fratello Vip dopo lo scontro con Antonella Elia e svela di voler lasciare la casa. La tensione nel reality è ormai altissima, fra liti, battibecchi co ... dilei.it Gaffe al Grande Fratello Vip: Alessandra Mussolini con la foto capovolta - facebook.com facebook #GFVip 2026: Alessandra Mussolini è la rivelazione di questa edizione, ma la sua ambiguità potrebbe costarle la vittoria x.com