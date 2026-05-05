Nella casa del Grande Fratello Vip, una concorrente ha annunciato la volontà di abbandonare l’esperienza, dichiarando di non riuscire più a proseguire. La situazione tra i partecipanti rimane tesa, con continui scontri sia tra di loro che con le strutture della casa. La tensione sembra crescere di giorno in giorno, alimentando discussioni e momenti di confronto. La decisione della concorrente potrebbe influenzare lo svolgimento del reality nelle prossime ore.

Non c’è più pace nella casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti continuano a scontarsi, tra di loro e contro le porte. L’alterco più acceso continua a essere quello che vede protagonisti Antonella Elia, Marco Berry e Alessandra Mussolini, che sembra essere arrivata al limite. Con una lite si apre anche la nuova puntata di martedì 5 maggio 2026 e neppure Ilary Blasi riesce a tenere a bada i concorrenti in preda a una prolungata crisi di nervi. Lo sfogo di Alessandra Mussolini: “Non ce la faccio più”. Nonostante tutto, il Grande Fratello Vip prosegue, e la prima serata di martedì 5 maggio accoglie su Canale 5 una nuova puntata in diretta. Puntata che si apre con l’ennesima lite.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini pronta a lasciare la casa: “Non ce la faccio più”

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Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com