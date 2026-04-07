Grande Fratello Vip 2026 nomination | chi è stato nominato oggi 7 aprile

Da tpi.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 aprile 2026 si sono svolte le nomination al Grande Fratello Vip 2026. Durante la puntata, alcuni concorrenti sono stati scelti per rischiare l’eliminazione. I nomi dei concorrenti in nomination non sono ancora stati comunicati e saranno annunciati successivamente. La modalità di voto e i dettagli relativi alla procedura non sono stati ancora resi noti.

. Quali sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 finiti in nomination (nominati) al termine della puntata di oggi, 7 aprile 2026? Sono finiti in nomination: In aggiornamento Come si vota. Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Mediaset Infinity:  accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;. 🔗 Leggi su Tpi.it

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