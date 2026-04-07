Stasera, alle ore 21:35, su Canale 5, va in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Sono state diffuse alcune anticipazioni e ultime notizie relative al programma, che si tiene nel corso di questa edizione. La trasmissione è in programmazione da diverse settimane e rappresenta uno degli appuntamenti televisivi più seguiti del palinsesto.

. Stasera, martedì 7 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Il pubblico è chiamato a votare chi vuole salvare e il concorrente meno votato sarà eliminato. Una delle novità di questa settimana è poi la permanenza nel monolocale di Paola Caruso e Blu Barbara Prezia. Le due concorrenti sono state mandate in isolamento per scelta di Raimondo Todaro e Ibiza Altea, che dalla Mystery Room hanno potuto vendicarsi dei concorrenti che li avevano nominati nella puntata precedente. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 7 aprile

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Grande Fratello Vip tutte le anticipazioni sull’edizione 2026

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Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 7 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, martedì 7 aprile 2026, torna il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi con tanti colpi di scena: chi sarà eliminato dalla casa? superguidatv.it

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