Graduatorie concorso docenti PNRR3 non sono previste entro il 6 maggio Ecco perché

Le graduatorie relative al concorso docenti PNRR3, indette con i decreti DD n. 29382025 e altri provvedimenti, non saranno pubblicate entro il 6 maggio. La procedura coinvolge le graduatorie per le sezioni di infanzia e primaria, ma al momento non sono stati definiti i tempi per la pubblicazione. La fase di valutazione e approvazione dei risultati è ancora in corso, senza indicazioni precise sui nuovi termini.

Graduatorie concorso docenti PNRR3: a che punto è la procedura indetta con DD n. 29382025 per infanzia e primaria e DD n. 29392025 per la scuola secondaria? La data del 6 maggio 2026 rappresenta la data scelta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’apertura della domanda per l’inserimento negli elenchi regionali per il ruolo a.s. 202627. Una domanda che, per l’anno scolastico 202627, non interessa i candidati del concorso PNRR3 che avranno superato tutte le prove previste. Pertanto non c’è nessuna scadenza il 6 maggio legata al concorso PNRR3. I candidati del concorso, in possesso dei requisiti, potranno presentare domanda per gli elenchi regionali dal 202728.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Immissioni in ruolo 2026: graduatorie concorso PNRR3 saranno pubblicate entro il 30 giugno per rispettare i target del PNRR?Nel question time del 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta in normativa... Concorso docenti PNRR3, conclusione prevista entro il 30 giugno. In tempo utile per completare le 70.000 assunzioni PNRRAtto di indirizzo 2026 del Ministro Valditara: un capitolo specifico è dedicato alle assunzioni del personale docente. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vincitori nella graduatoria di merito del PNRR3: diritto al ruolo anche oltre i 3 anni, iscrizione negli elenchi regionali dal 2027/28; Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; Assunzione docenti È possibile rinunciare a una nomina da concorso PNRR3 per usufruire successivamente degli elenchi regionali?; Concorso PNRR3: chiarimenti sulle incompatibilità con gli elenchi regionali 2026. Vincitori nella graduatoria di merito del PNRR3: diritto al ruolo anche oltre i 3 anni, iscrizione negli elenchi regionali dal 2027/28Nel question time del 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas ... orizzontescuola.it Ci saranno assunzioni ADSS da elenchi regionali e prima fascia sostegno GPS 2026? Elenco con le graduatorie esaurite, ma bisogna aggiungere PNRR3Possibilità di assunzione dagli elenchi regionali e dallo scorrimento delle GPS sostegno prima fascia? Le tabelle degli Uffici Scolastici ... orizzontescuola.it Buonasera, quindi nelle graduatorie regionali dei concorsi chi é di ruolo non si può inserire Anche se in diversa classe dj concorso Ci sono novità - facebook.com facebook