Nella zona della golena del Po si registra un aumento degli incendi, attribuiti principalmente a atti di piromania. Le autorità stanno indagando su alcuni episodi che coinvolgono gruppi di giovani, ma finora non sono state fatte accuse ufficiali. Non ci sono feriti e un gruppo di giovani coinvolti è stato messo in sicurezza. La situazione resta sotto controllo mentre le forze dell’ordine continuano le verifiche.

Sta diventando sempre più preoccupante il fenomeno degli incendi nella golena del Po, dovuti soprattutto a presunti gesti piromani, con il forte sospetto che ci siano gruppi di ragazzini dietro a questi episodi. Domenica pomeriggio c’è stato anche l’allarme proprio per un gruppo di giovani, che risultava essere nella zona della golena, tra Guastalla e Luzzara, proprio mentre la zona era interessata da un vasto incendio, con diversi focolai affrontati dalle varie squadre dei vigili del fuoco. E’ stata sorvolata l’area anche con l’elicottero del 115, poi l’allarme per fortuna è rientrato, quando i ragazzini hanno raggiunto viale Po, sani e salvi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Golena, è allarme incendi. In salvo gruppo di giovani

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